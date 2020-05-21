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Количество инфицированных в мире вплотную приблизилось к 5 млн

Количество инфицированных в мире вплотную приблизилось к 5 млн

Число инфицированных коронавирусом в мире достигло 4 млн 976 тыс. Выздоровели 38% из них или почти 1,9 млн человек. Скончались 327 тыс. человек, что соответствует 6,6%. Такие цифры приводит издание Souyh China Morning Post.

В тройке антилидеров держатся США, Россия и Бразилия. При чем Россия за последние сутки преодолела психологическую отметку в 300 тыс. инфицированных и достигла показателя в 308,7 тыс. человек. Ей на пятки наступает Бразилия, где выявили уже 271 тыс. случаев. Штаты же по-прежнему лидируют с огромным отрывом: 1,55 млн зараженных.

В Европе заметно замедление прироста новых случаев заболевания. В Великобритании почти 250 тыс. инфицированных, в Испании Covid-19 выявили у 232,5 тыс. человек, в Италии насчитывается 227 тыс. случаев.

По летальности же Европа впереди планеты всей. Во Франции умерли 15% от общего числа заболевших. В Италии и Великобритании этот показатель достиг 14%, в Испании — 12%. Напомним: средний уровень по миру — 6,6%, а в России умерли менее одного процента от общего числа инфицированных.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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