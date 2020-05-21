Кристина Романова показала растяжки на ягодицах после родов и выступила против бодишейминга: "У всех есть недостатки"

Вадим Карасев

Меньше года назад 27-летняя модель и спутница 57-летнего российского предпринимателя Владислава Доронина Кристина Романова стала мамой во второй раз. С тех пор она регулярно делилась в инстаграме видеозаписями своих тренировок, помогающих ей вернуть привычную форму после родов. Романова не скрывает, что у нее появился целлюлит и не прошли растяжки, но относится к ним спокойно. Сегодня она показала их крупным планом у себя в инстаграме, выступив против бодишейминга.

В течение всей жизни мое тело критиковали. Когда я была ребенком, мне говорили, что я слишком высокая и худая. Потом я стала моделью, и мне постоянно приходилось мучать себя ужасными диетами, чтобы вписываться в стандарты подиумной модели. Далее появились изменения в теле после беременности (и они до сих пор есть), и это уже отдельная история. Когда этому придет конец? Да, я хочу быть лучшей версией себя. Мне нравится придерживаться здорового питания и заниматься спортом, я так лучше себя чувствую. Но это уже не диета, а образ жизни. Никто не идеален, и это фото тому мое подтверждение,

— написала Кристина.





Кристина Романова





Подтверждая свои слова, она опубликовала снимок, показывающий ее растяжки. Романова пояснила, что они появились на ягодицах и груди и пока не прошли.

В этом нет ничего страшного. Женское тело проходит через пубертат, рождение детей, менопаузу в конце концов. И это естественно, что происходят такие метаморфозы. После вчерашнего разговора с @mj_day мне захотелось этим поделиться с вами. У всех есть недостатки. У ВСЕХ. И если сейчас вы переживаете какие-то изменения в вашем внешнем виде, знайте — вы не одни, и красота каждой женщины уникальна (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— рассказала Романова.

У нее и Владислава Доронина, с которым она начала встречаться в 2014 году, две дочери. В феврале 2016 года у пары родилась Жасмин, а в конце лета 2019-го на свет появилась Александра.





Кристина Романова и Владислав Доронин





Кристина Романова с дочерью



