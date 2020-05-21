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Крупнейший в мире трубоукладчик оказался не у дел без «Северного потока-2»

Крупнейший в мире трубоукладчик оказался не у дел без «Северного потока-2»

Пятый месяц простаивает крупнейший в мире трубоукладчик Pioneering Spirit, который в декабре прекратил строительство «Северного потока — 2» из-за введения санкций США к участникам проекта.

Трубоукладчик Pioneering Spirit находится в порту Роттердама третий месяц, а до этого два месяца простоял в норвежском Кристиансанн. Об этом говорят данные навигационного портала Marinetraffic.

Иллюстрация: marinetraffic.com.

За этого время у судна не было ни одного проекта, хотя в швейцарской Allseas и сообщали в конце февраля, что крупнейший в мире трубоукладчик готовится к подъемным работам. Разве что в марте на Pioneering Spirit установили дополнительный кран грузоподъемностью 5,5 тыс. тонн.

В апреле Allseas заявила, что трубоукладчик займется демонтажом верхних строений и платформ для компании Aker BP в норвежском секторе Северного моря. Однако операции начнутся не раньше 2021 года, уточнял судовладелец.

Крупнейший в мире трубоукладчик Pioneering Spirit прекратил укладку «Северного потока — 2» 21 декабря за несколько часов до того, как президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. В нем прописали санкции к участникам строительства газопровода. После этого в Allseas заявили, что не будут возобновлять участие в проекте.

Трубоукладчику Solitaire, который также укладывал до декабря «Северный поток — 2», повезло с заказами больше. Он простоял без дела более двух месяцев, после чего в марте—апреле вел работы на газовом месторождении Troll для норвежской госкомпании Equinor (экс-Statoil). А в мае отправился в Средиземное море. Судя по опубликованным министерством транспорта Израиля ограничениям, завтра трубоукладчик начнет работы по строительству газопровода на месторождение газа Кэриш, которое расположено в 70 километрах от Хайфы. Оно обладает запасами в 100 млрд кубометров и добычу газа компания Energean Oil and Gas планирует начать в первой половине следующего года. Планируется, что Solitaire завершит работы в Израиле в конце июня, а пока, по данным Marinetraffic, направляется к месту строительства из кипрского Лимассола.

Напомним, что к сегодняшнему дню для завершения «Северного потока — 2» осталось достроить около 160 километров. У «Газпрома» есть в распоряжении два российских трубоукладчика «Академик Черский» и «Фортуна», которые находятся сейчас в немецком порту Мукран. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия сможет достроить газопровод самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров, вопрос лишь в сроках. «Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев. Но надеюсь, что до конца текущего года либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает», — сказал российский лидер.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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