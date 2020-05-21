Курс рубля взлетел

Вадим Карасев

Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

В начале торгов на Москвоской бирже курс рубля взлетел по отношению к основным валютам. Доллар впервые за 2,5 месяца опустился ниже 71 рубля, а евро — ниже 78 рублей, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:30 по московскому времени доллар торгуется по 70,89 рубля, на минимуме падал до 70,84 рубля. Евро стоит 77,77 рубля, минимальное значение на торгах — 77,73 рубля.

Такая динамика наблюдается на фоне продолжения роста нефтяных котировок до многомесячных максимумов.