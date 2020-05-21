Лану Дель Рей упрекали в "огламуривании насилия". В ответ она раскритиковала Бейонсе и Ариану Гранде за песни о сексе и изменах

Вадим Карасев

В сети новый скандал: на этот раз виновница переполоха — 34-летняя певица Лана Дель Рей, чей новый пост в инстаграме активно обсуждают в интернете. В публикации артистка не только объявила о скором выпуске нового альбома (его релиз назначен на 5 сентября), но и обрушилась с критикой на Бейонсе, Ариану Гранде, Никки Минаж и других популярных представительниц западной эстрады. Звезда высказала свое недовольство тем, что песни вышеперечисленных поп-артисток про секс и измены занимают первые строчки мировых чартов, в то время как ее саму обвиняют в романтизации насилия из-за композиций о трагической любви.

Этот пост Лана Дель Рей написала неспроста: по признанию певицы, в течение всех 10 лет ее карьеры она постоянно чувствовала нападки со стороны представительниц феминистского движения, которые осуждали ее за песни о токсичных отношениях, в которых женщина являлась жертвой. В своем творчестве Дель Рей неоднократно признавалась в любви к партнерам, которые унижали ее и применяли насилие.





Лана Дель Рей

Вопрос к культуре: сейчас, когда Doja Cat, Ариана Гранде, Камила Кабельо, Карди Би, Келани и Ники Минаж и Бейонсе уже заняли свои первые строчки в музыкальных чартах со своими песнями о том, как быть сексуальными, ходить без одежды, заниматься сексом, изменах и многом другом, могу ли я наконец вернуться к композициям про самореализацию, влюбленность, пусть даже не идеальные отношения или танцы за деньги или про что еще угодно — и не быть при этом распятой и осужденной за то, что я якобы романтизирую насилие? Я сыта по горло поп-исполнительцами, которые говорят, что я огламуриваю насилие, когда на самом деле я просто человек из гламурной среды, воспевающий современные реалии. Я пою о том, с чем мы встречаемся каждый день, — об эмоциональных и зависимых отношениях, с которыми встречаются люди во всем мире. Я просто хочу сказать, что за последние десять лет я воспевала в своих лирических композициях покорные и пассивные роли в отношениях, что часто заставляло людей говорить, что я отбросила женщин на сотни лет назад,

— начала свой пост Лана.





Певица уточнила, что не является противницей феминизма, а также призналась, что устала от постоянного натиска хейтеров, критикующих ее за восхваление насилия в своих песнях. Лана также считает, что современные стандарты в музыке дискриминируют женщин и их творчество:

Я хочу, чтобы было понятно: я не антифеминистка, однако считаю, что в феминизме должно быть место для женщин, которые выглядят и ведут себя, как я. Таких женщин, которые говорят "нет", а мужчины слышат это как "да", женщин, которых осуждают за их искренность и тонкую душевную организацию. Тех, у которых отнимают голоса и возможность рассказать собственную историю мужчины или более сильные женщины. Я была честна и оптимистична относительно сложных отношений, которые у меня были. Срочная новость: подобное происходит и со многими другими женщинами. К сожалению, это был мой опыт, о котором я рассказывала вплоть до этого момента в своих композициях. Это были долгие 10 лет дерьма, которые многому меня научили. Я чувствую, что мои песни помогли многим женщинам перестать делать счастливое лицо и просто иметь возможность высказаться. Меня же критиковали даже за нотку печали в моих двух первых песнях, считали истеричной, будто мы вновь вернулись в 1920-е.





В завершение своего поста Лана Дель Рей сообщила, что продолжит делиться чувствами в своем творчестве, а также сообщила дату выхода нового альбома:

В любом случае, это не имеет большого значения. Я буду продолжать раскрывать душу в своих двух новых сборниках стихов. Да, я продолжаю перечислять средства, вырученные с продаж своих книг в фонды коренных народов США, чем невероятно довольна. Уверена, что и в моем новом альбоме, который выйдет 5 сентября, также будут мои личные чувства и размышления. Спасибо, что прочитали. Счастливого карантина!





Новый пост Ланы Дель Рей вызвал неоднозначную реакцию подписчиков. Пока одни радовались выходу нового альбома и благодарили ее за честность, другие осудили ее за критику коллег по сцене, а также припомнили ей трек Don't Call Me Angel, который стал основным саундтреком ремейка популярного комедийного боевика "Ангелы Чарли", — его она записала вместе с Майли Сайрус и Арианой Гранде, которую Лана как раз упомянула в своем большом обращении к фолловерам.Не стоит приплетать имена других артисток с целью выгородить себя. Зачем упоминать их? Это отвратительно,

Ты совершенно не права! Просто никто не хочет слушать твою депрессивную музыку,Принижать заслуги других женщин — это не нормально! Разве это феминизм?Ты просто смешна! Пристыдить других женщин, чтобы продвинуть свои книги и новый альбом? Полное разочарование,

— высказали свое мнение возмущенные подписчики.





Впрочем, упреки в адрес Ланы Дель Рей со стороны феминисток вполне понятны. Например, в ее треке Ultraviolence встречается строчка "он ударил меня, и это было похоже на поцелуй". Еще в 2017 году Лана призналась, что больше не исполняет эту часть куплета во время своих выступлений:

Мне это не нравится, я больше не пою эту строчку. Когда-то у меня был опыт абьюзивных отношений. Это были единственные отношения, которые я знала. Я не хочу говорить о том, что вся эта лирика на 100 % была правдой, но мне действительно куда комфортнее рассказывать о том, что я пережила, о трудных, нездоровых отношениях, в которых агрессия исходила не от меня.Из-за текстов песен Ланы претензии к ней имели не только интернет-пользователи, отстаивающие идеи феминизма, но и журналисты. Например, в своих статьях Дель Рей довольно часто критиковала журналистка Исбелла Кастильо. Она утверждала, что музыка Ланы пронизана устаревшими антифеминистскими идеями.

Независимо от того, было это сделано намеренно или нет, романтизировать домашнее насилие очень опасно. Особенно, когда ваша аудитория состоит из молодых и очень впечатлительных слушателей,

— как-то написала Кастильо в своем эссе.



