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Лечение геморроя в медицинском центре «Докториус»

Геморрой является очень неприятной и довольно деликатной проблемой. Многие люди стесняются такого заболевания и пытаются лечить геморрой в домашних условиях. Но такой подход является в корне неправильным!

Получить консультацию, провести полноценное обследование и дальнейший курс лечения геморроя вы сможете в Медицинском Центре «Докториус». Опытные врачи, новейшее оборудование и профессиональный подход к лечению деликатной проблемы – все это вы найдете на официальном сайте современного Медицинского Центра «Докториус» по ссылке https://doktorius.ru/services/proktologiya/gemorroy/.

Основные причины появления геморроя

Причинами геморроя является обширный анальный варикоз вен, который может возникнуть у любого человека, независимо от пола и возраста. Но есть определенная группа людей, которые чаще всего страдают данным недугом. Как правило, это офисные работники, профессиональные водители-дальнобойщики, заядлые компьютерные игроки, велогонщики и ездоки на лошадях, которые большую часть времени проводят в «сидячем» положении.

Варикозному расширению вен также сопутствует плохое питание или неправильная диета – недостаток клетчатки и слишком мало жидкости могут привести к запорам, которые заставляют слизистую оболочку прямой кишки чрезмерно растягиваться.

У женщин на поздних сроках беременности также может появиться геморрой – развивающийся плод довольно часто сдавливать анальную венозную систему, что препятствует правильному кровотоку и вызывает расстройства кишечника. В других случаях геморрой у женщин может появиться и после родов: избыточное давление на прямую кишку, связанное с естественным процессом появления ребенка, является следствием развития геморроидальных осложнений.

Однако чаще всего геморрой поражает людей старше 50 лет, у которых с возрастом проявляется довольно медленная кишечная моторика, которая способствует образованию варикозных вен.

При первых признаках и симптомах геморроя не откладывайте лечение, и тем более, не проводите его в домашних условиях, а обязательно обратитесь за помощью к врачам.

# Красота и здоровье

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