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Легендарного инвестора обманули на сотни миллионов евро с помощью фотошопа

Легендарного инвестора обманули на сотни миллионов евро с помощью фотошопаФото: Globallookpress.com

Немецкая компания Wilhelm Schulz находится под следствием по обвинению в мошенничестве, она обманула легендарного американского инвестора Уоррена Баффета на сотни миллионов евро. Он заплатил в четыре раза больше за семейный бизнес по производству нержавеющей стали, потому что фирма подделала финансовые документы в фотошопе. Об этом пишет Guardian.

В феврале 2017 года подразделение Berffhire Hathaway Inc Баффета заплатило 800 миллионов евро, чтобы купить семейное предприятие из Германии Wilhelm Schulz. Однако после анонимного сообщения в мае того же года компания Баффета начала сомневаться в подлинности предоставленных документов. Оказалось, что это не процветающий бизнес, а компания на грани банкротства.

В апреле арбитражный суд Нью-Йорка постановил, что немецкая фирма систематически вводила инвесторов в заблуждение. По крайней мере 47 коммерческих сделок были полностью сфабрикованы. Также Wilhelm Schulz с помощью фотошопа подделывала заказы и счета.

Суд выяснил, что немецкий бизнес стоит не более 157 миллионов евро и обязал компенсировать инвестору разницу в 643 миллиона евро. Бывшие владельцы Schulz Group не согласились с решением суда.

Уоррен Баффет входит в десятку богатейших людей планеты с состоянием в 67,5 миллиарда долларов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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