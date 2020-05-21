«Лига Справедливости» от Зака Снайдера выйдет на HBO Max

Влада Некрасова

Зак Снайдер во время стрима «Человека из стали» подтвердил, что его версия «Лиги Справедливости» выйдет на сервисе HBO Max в 2021 году.Во время карантинного просмотра «Человека из стали» к Снайдеру присоединился Генри Кэвилл, и под конец показа снова возникла тема относительно версии «Лиги Справедливости» от самого режиссёра.Как оказалось, просьбы фанатов, которые хотели увидеть его изначальную версию фильма до вмешательства студии и Джосса Уидона, не остались без внимания.По словам Снайдера, лента выйдет в «новой форме» — возможно, речь идёт о хронометраже в четыре часа, который мог быть у картины изначально.Ещё создатели постараются дополнительно раскрыть некоторые линии персонажей. Постановщик соберёт вместе команду авторов оригинального фильма, чтобы закончить работу над спецэффектами и другими моментами.Снайдер отмечает, что версия ленты, которая вышла в прокат, представляла «где-то четверть» от его оригинального видения. Презентацию своей версии он представил Warner Bros. ещё в феврале, и все решили его поддержать.По слухам, студия потратит дополнительные 20-30 млн долларов, чтобы завершить работу над картиной.