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«Лига Справедливости» от Зака Снайдера выйдет на HBO Max

«Лига Справедливости» от Зака Снайдера выйдет на HBO Max
Зак Снайдер во время стрима «Человека из стали» подтвердил, что его версия «Лиги Справедливости» выйдет на сервисе HBO Max в 2021 году.

Во время карантинного просмотра «Человека из стали» к Снайдеру присоединился Генри Кэвилл, и под конец показа снова возникла тема относительно версии «Лиги Справедливости» от самого режиссёра.

Как оказалось, просьбы фанатов, которые хотели увидеть его изначальную версию фильма до вмешательства студии и Джосса Уидона, не остались без внимания.
По словам Снайдера, лента выйдет в «новой форме» — возможно, речь идёт о хронометраже в четыре часа, который мог быть у картины изначально.

Ещё создатели постараются дополнительно раскрыть некоторые линии персонажей. Постановщик соберёт вместе команду авторов оригинального фильма, чтобы закончить работу над спецэффектами и другими моментами.

Снайдер отмечает, что версия ленты, которая вышла в прокат, представляла «где-то четверть» от его оригинального видения. Презентацию своей версии он представил Warner Bros. ещё в феврале, и все решили его поддержать.

По слухам, студия потратит дополнительные 20-30 млн долларов, чтобы завершить работу над картиной.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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