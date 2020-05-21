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Ляшко может стать кандидатом в мэры Киева от "Слуги народа"

Ляшко может стать кандидатом в мэры Киева от "Слуги народа"
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко может стать кандидатом от "Слуги народа" в мэры Киева. Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в президентской партии.

"Источник РБК-Украина в президентской партии не исключил того, что кандидатом от "Слуги народа" на выборах мэра может стать главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. В то же время пресс-секретарь самого Ляшко эту информацию не подтвердила", - сообщает издание.
В партии также подчеркнули, что предвыборная кампания в Киеве должна пройти "цивилизованно", без применения против сегодняшнего мэра Виталия Кличко любых средств и технологий.

"Это не удивительно, поскольку именно УДАР в "Слуге народа" видят своим партнером по будущей коалиции в Киевсовете, а задача-максимум президентской партии – стать основой такой коалиции", - пишет издание.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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