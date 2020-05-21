Лунный день сегодня 21 мая 2020 года

Вадим Карасев

Начинается новый день, которому суждено пройти под сильным влиянием Луны. Рекомендации астрологов помогут избежать проблем и ошибок в этот четверг.

Астрологи отмечают, что в этот день у большинства людей проснется интуиция и шестое чувство. Даже если оно у вас не особенно развито, вы всегда можете воспользоваться пятью талисманами, которые исправят это. Не бойтесь доверять сегодня внутреннему голосу, но не забывайте и про здравый смысл.

Фаза Луны: сегодня последний полноценный день убывания лунного диска. Он пройдет под эгидой стихии Земли, представленной Тельцом. Это значит, что в целом энергетика Луны будет позитивной и гармоничной. В 29 лунный день это хорошо скажется на любых делах в сфере любви и работы.

Магнитные бури 21 мая: магнитных бурь не ожидается. Метеорологи прогнозируют полное спокойствие магнитосферы.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

интуиция;хорошее настроение;умение прощать;флирт и романтика;обустройство дома;уборка;покупки.пустые обещания;бездействие;грубость и критика.

Это идеальный день для домашних дел любого типа и масштаба. Пока стареющая Луна в Тельце, можно начинать ремонт, совершать важные покупки для дома либо посвящать себя генеральной уборке. Очень полезно будет избавиться от лишнего хлама. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что стихия Земли создаст прекрасные условия для покупки домашних растений.

Что надеть сегодня

В такой благоприятный день можно выбирать любую одежду и не ограничивать себя в выборе цвета. Конечно, у стихии Земли есть свои «фавориты» в лице коричневых и зеленых оттенков, но вы, например, можете надеть что-то красное, если вам предстоит решить сложную проблему. Можно также отдать предпочтение оранжевому цвету, если ваши дела связаны с креативом и творчеством.

Из камней-талисманов можно выбирать любые. Это могут быть защитные минералы вроде опала или абсидиана, лунного камня или алмаза, либо минералы, побуждающие к активности, наподобие турмалина, граната, янтаря. Еще сегодня можно выбирать изделия из любых металлов, так что ошибиться будет сложно.

Финансы и работа в 29 лунный день

В последний лунный день можно и даже нужно заняться делами, которые больше нет возможности переносить на потом. У вас будет больше сил и энтузиазма, так что есть шансы, что сегодня вы сможете завершить всё самое ответственное и необходимое.





Что касается денег, то траты сегодня разрешены, причем дни будут не просто позитивными, а поистине целебными, так как поднимут вам настроение и привлекут удачу. Можно заняться обустройством дома, а можно обновить гардероб, купить какой-нибудь новый гаджет или вовсе отдать деньги на починку машины, на покупку билетов для путешествий и так далее.

Любовь и отношения 21 мая

В любви этот лунный день будет просто находкой для любителей пофлиртовать с незнакомыми людьми. Есть большая вероятность встретить человека, с которым можно закрутить мимолетный и страстный роман либо создать долгосрочные и прочные отношения. Всё зависит только от вашего желания и настроя. Также астрологи советуют проверять заранее любовную совместимость. Осторожность никогда не бывает лишней.

В отношениях с близкими или уже имеющейся второй половинкой лучше не переходить грань дозволенного. Стоит быть осторожнее в высказываниях и аккуратно выражать мысли. Полезно заняться совместными делами, сменить обстановку, побыть наедине и отгородиться от остального мира.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Настроение у большинства людей в такие дни бывает стабильным. Даже если что-то выбьет из седла, вернуться в прежнюю колею будет совсем не сложно. Главное — не накручивать себя лишний раз. В плане самочувствия также никаких проблем не предвидится, поэтому можно посвятить себя отдыху или, наоборот, провести день в активности и спортивных нагрузках.