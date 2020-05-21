Медведев: после пандемии глобальный мир станет другим

Анастасия Иванова

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о последствиях пандемии коронавируса, заявил, что глобальный мир останется, но станет "безусловно другим".

"Рынки, скорей всего, будут закрытыми и суженными ещё достаточно долго, но это не означает, что с глобализмом как с определённым движением последних лет покончено. Глобальный мир останется, но он безусловно станет другим", - сказал Медведев на онлайн-конференции Startup Village.