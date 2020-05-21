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Меган Фокс снялась в клипе Колсона Бэйкера, подогрев слухи о романе с ним

Меган Фокс снялась в клипе Колсона Бэйкера, подогрев слухи о романе с ним

Личная жизнь 34-летней Меган Фокс вновь не сходит с полос таблоидов: едва успели СМИ написать о ее разрыве с мужем, 46-летним Брайаном Остином Грином, и предполагаемом романе с 30-летним Колсоном Бэйкером, как актриса сыграла главную роль в новом музыкальном видео второго.

Сегодня в сети состоялась премьера клипа Колсона Бэйкера на песню Bloody Valentine — первый сингл с грядущего альбома исполнителя. И Меган появляется в кадре уже с первой минуты, играя роль сумасшедшей подруги рок-музыканта.


Актер Брайан Остин Грин, в браке с которым Фокс прожила 10 лет и родила троих сыновей, назвал ее отношения с Бэйкером исключительно дружескими. Но инсайдеры не согласны с ним, уверяя, что дружеский этап пара оставила позади. Сама Меган пока никак не комментирует перемены.

Как бы то ни было, ее муж хоть и подтверждает, что их пути неожиданно для него разошлись, продолжает любить ее и не верит, что точка в их отношениях не поставлена навсегда. Он также высказался о предполагаемом сопернике Колсоне Бэйкере и отказался считать себя жертвой.

Я не хочу, чтобы люди думали, что они с Меган плохие, а я жертва, потому что все совсем не так, как пишут в прессе,

— сказал Грин.


Меган Фокс и Колсон Бэйкер в кадре из клипа Bloody Valentine



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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