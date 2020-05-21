Минфин готовится к масштабному выпуску облигаций федерального займа

Анастасия Иванова

Выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) в РФ значительно вырастет. Такие меры, как заявил сегодня замминистра финансов Алексей Моисеев, будут предприняты в связи с наращиванием госрасходов для финансирования поддержки экономики и граждан на фоне коронавируса.

«Мы сейчас приступаем к масштабному наращиванию госрасходов для финансирования борьбы с кризисом, это приведет, конечно, к значительному росту выпуска ОФЗ. Это будет масштабнейший рост эмиссии наших ценных бумаг», — пояснил Моисеев.

Министр финансов России Антон Силуанов подтвердил ожидания значительного недопоступления ненефтегазовых доходов в бюджет в 2020 году, и возможно — в 2021 году. Покрывать их и планируется за счет увеличения займов.

По информации агентства «Прайм», валовые заимствования РФ на внутреннем рынке планируются в 2020 году в размере 2,3 триллиона рублей, а чистая сумма заимствований составляет 1,7 триллиона рублей.

Следует отметить, что глава Минфина подчеркнул, что «забирать дефицитный кредитный ресурс у частного сектора в период восстановления экономики» Минфин не хочет.

«В любом случае бюджет нужно будет постепенно приводить в соответствие с возможностями экономики — ограничение предельных расходов параметрами бюджетных правил в трехлетнем бюджете точно отменять не планируется», —заверил Силуанов.