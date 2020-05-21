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Минфин не исключает возможность пересмотра бюджета-2020

Минфин не исключает возможность пересмотра бюджета-2020
Государственный бюджет Украины на 2020 год может быть пересмотрен. Изменения могут быть внесены, исходя из ситуации с коронавирусом.

Об этом в интервью одному из изданий заявил министр финансов Сергей Марченко, передает правительственный портал.

По его словам, не исключен вариант пересмотра бюджета в ту или иную сторону.

"Ведь бюджет верстался в марте и что нас ждет до сентября, в четвертом квартале - сложно предсказать. Это может быть как некий позитивный сценарий, когда необходимо будет увеличивать доходы, если мы будем видеть, что у нас пошел хороший тренд. По негативному сценарию я бы сейчас не шел, нет оснований", - отметил Марченко.
Он уточнил, что на сегодня Украина, как и другие страны мира, исходит из ситуации с пандемией коронавируса и карантинных ограничений.

"Может быть вторая волна, третья (коронавируса, - ред.) ... Правительство идет на адаптивный карантин, когда можно будет локально его останавливать. Грубо говоря, я бы не делал прогнозы, что вот уже все будет хорошо. Но о плохом думать точно не нужно", - добавил министр.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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