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Минэкономразвития ожидает снижения реальных располагаемых доходов россиян

Минэкономразвития ожидает снижения реальных располагаемых доходов россиян
Реальные располагаемые доходы населения снизятся в 2020 году на 3,8%, но в 2021 году ожидается рост на 2,8%, говорится в основных параметрах сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2020-2023 годы, подготовленных Минэкономразвития РФ.

При этом в 2022 году ожидается рост на 2%, а в 2023 - на 2,6%.

Реальная заработная плата в 2020 году, по прогнозу министерства, упадет на 3,9%, но в последующие три года ожидается рост. В 2021 году - на 3,1%, в 2022 - на 2%, в 2023 - на 2,5%.


Росстат, реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% в годовом выражении.
# Россия
По материалам: ria.ru

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