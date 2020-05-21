Мир поставил рекорд по новым случаям Covid-19 за сутки: события ночи 21 мая

Влада Некрасова

Четыре страны в мире обеспечили рекорд за последние сутки по новым случаям коронавируса. Об этом рассказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, за 24 часа в мире было выявлено 106 тыс. человек, которые сдали положительный тест на новую опасную инфекцию.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович считает, что властям всех стран, в которых есть коронавирус, следует воздержаться от необдуманного смягчения карантина. Дело в том, что за первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая.

Люди с нарушением обмена веществ имеют повышенный риск смерти от коронавирусной инфекции — летальность в этой группе в 2−4 раза выше. Об этом рассказала директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

Из-за ситуации с коронавирусом и того, что многие жители России стали переносить свои запланированные отпуска, компания «Аэрофлот» разрешила своим клиентам два раза менять билеты, купленные до 1 мая, без штрафа. Отмечается, что приезжать в офисы не обязательно, обмен можно произвести по телефону контакт-центра до 31 декабря 2020 года.

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии отказалось от перемирия, так как считает, что является лишь попыткой спасти маршала Ливийской национальной армии Халифу Хафтара.

Жительница Италии, которая приняла участие в благотворительной лотереи от аукционного дома Christie’s в рамках акции «Пикассо за 100 евро», выиграла картину «Натюрморт» знаменитого художника, которая оценивается в 1 млн евро. Акция была объявлена с целью собрать деньги на оказание помощи жителям Африки. В итоге благотворители получили более 5 млн евро.