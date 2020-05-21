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Мультиспектральный анализ выявил скрытые тексты Свитков Мертвого моря

Мультиспектральный анализ выявил скрытые тексты Свитков Мертвого моря

Четыре фрагмента свитков Мертвого моря из так называемой «коллекции Рида», хранящейся в библиотеке Джона Райландса Манчестерского университета, которые ранее считались пустыми, на самом деле содержат текст.

В 1950-х годах правительство Иордании подарило собрание фрагментов свитков Мертвого моря ученому Рональду Риду. Предполагалось, что эти образцы идеально подходят для различных исследований, поскольку на них не было текста. С 1997 года коллекция Рида хранится в Манчестере.

В новом исследовании лондонский профессор Королевского колледжа в Лондоне Джоан Тейлор (Joan Taylor) и ее коллеги из Сети по исследованию рассеянных артефактов пещер Кумрана (Study of Dispersed Qumran Cave Artefacts and Archival Sources, DQCAAS) решили сфотографировать все известные фрагменты размером более сантиметра, используя мультиспектральную визуализацию. Такая съемка помогает выявить скрытые тексты и изображения, например, при прочтении палимпсестов.

Исследователи получили снимки 51 обрывка и выделили шесть из них для дальнейшего подробного исследования. В итоге было установлено, что четыре фрагмента содержат текст на иврите или арамейском языке. Самый существенный фрагмент, Ryl4Q22, содержит остатки четырех строк текста с 15–16 буквами, большинство из которых сохранились лишь частично, но слово «шаббат» («суббота») может быть ясно прочитано. Предположительно, текст может быть цитатой из книги Иезекииля (46: 1–3).

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По материалам: polit.ru

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