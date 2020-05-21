Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Наелся металлических предметов: открылись неожиданные обстоятельства смерти ребенка под Одессой

Наелся металлических предметов: открылись неожиданные обстоятельства смерти ребенка под Одессой

Наелся металлических предметов: открылись неожиданные обстоятельства смерти ребенка под Одессой

В четверг, 21 мая, в селе Троицкое Любашевского района на Одесчине простились с маленьким Богданчиком. Пятиклассник скончался в районной больнице, куда его в критическом состоянии доставили два дня назад.

Выяснилось, что двое суток мальчик мучился от острых болей в животе, якобы от съеденной зеленой черешни, но мать вместо врача сначала пригласила знахаря.

Односельчане утверждают, что в районную больницу Богдана привезли поздно.

«Врачи сказали, что у него перитонит, притом в запущенном состоянии», — рассказали в школе.

По словам главного врача Любашевской центральной районной больницы Дмитрия Фомина, доставленного к ним маленького пациента сразу же поместили в реанимационное отделение.

«Медики действовали оперативно, но фактически не успели даже приступить к каким-то манипуляциям — не выдержало сердце мальчика. Семьдесят пять минут проводили реанимационные мероприятия, стремясь запустить „главный мотор“ организма. Увы…», — сказал главврач.

Врачи убеждены, что ребенка можно было спасти, если бы его вовремя привезли в больницу.

«Даже несмотря на то, что при вскрытии в желудке мальчика обнаружили металлические предметы (гайки, болты, саморезы). Все это можно было извлечь относительно безболезненно, но своевременно, и тогда бы он жил…», — сообщили в больнице.

Выяснилось также, что умерший страдал рядом заболеваний психоневрологического характера и требовал особого отношения к себе. В частности, нуждался в повышенном внимании со стороны взрослых, чего ему хронически не хватало.

По словам соседей, семья, в которой рос Богдан, «какая-то непутевая: мать любит приложиться к бутылке, а отец сутками на работе».

Ответ на вопрос об ответственности во многом зависит от выводов судебно-медицинских экспертов, которые работают в рамках открытого уголовного производства.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на Донбассе медики спасли детей, которые отравились неизвестной жидкостью на детской площадке.

197
Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

В Госдуме назвали возможную дату голосования по Конституции
В Госдуме назвали возможную дату голосования по Конституции
Названы запрещенные темы видео о коронавирусе на YouTube
Названы запрещенные темы видео о коронавирусе на YouTube
Россия приготовилась влезать в долги
Россия приготовилась влезать в долги
Инвесторы по-прежнему обеспокоены напряженностью между США и Китаем
Инвесторы по-прежнему обеспокоены напряженностью между США и Китаем
Так не пойдет. Палестина отказалась принять грузы от ОАЭ через Израиль
Так не пойдет. Палестина отказалась принять грузы от ОАЭ через Израиль
ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
В Минздраве назвали сроки появления вакцины от коронавируса
В Минздраве назвали сроки появления вакцины от коронавируса
Стал известен отправитель партии контрабандных сигарет из Армении в Воронеж
Стал известен отправитель партии контрабандных сигарет из Армении
Тульская медсестра в бикини влюбила в себя иностранцев
Тульская медсестра в бикини влюбила в себя иностранцев
Светлана Лобода заранее поздравила младшую дочь с днем рождения и вызвала недоумение поклонников в сети
Светлана Лобода заранее поздравила младшую дочь с днем рождения и
Эксперт: США готовы и далее торпедировать военно-политические договоры
Эксперт: США готовы и далее торпедировать военно-политические договоры
Путин: ЕГЭ начнется 29 июня
Путин: ЕГЭ начнется 29 июня

Топ на сегодня

В Югре разработали ряд мер для локализации крупных очагов COVID-19
В Югре разработали ряд мер для локализации крупных очагов COVID-19
Мир поставил рекорд по новым случаям Covid-19 за сутки: события ночи 21 мая
Мир поставил рекорд по новым случаям Covid-19 за сутки: события ночи
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Опубликованы этапы запуска транспорта в Украине
Опубликованы этапы запуска транспорта в Украине
СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест
СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест

Еще по теме

На Сахалине ребенка загубили неверным диагнозом
Врачи сообщили об улучшении состояния дочери Скрипаля
В Томске умер пятилетний ребенок, проведший в коме почти три недели после удаления зубов
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в перестрелке на кубанском заводе