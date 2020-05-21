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Наиболее пострадавшим от пандемии малым предприятиям могут предоставить налоговые льготы

Наиболее пострадавшим от пандемии малым предприятиям могут предоставить налоговые льготы

От уплаты налогов и страховых взносов, начисленных во втором квартале 2020 года, предлагается освободить социально ориентированные НКО, а также малые и средние предприятия, наиболее пострадавшие в условиях пандемии. Такой законопроект будет рассмотрен в первом чтении на пленарном заседании Госдумы в четверг, 21 мая.

«Будем рассматривать в приоритетном порядке законопроекты, внесенные правительством», — сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы в среду. Он уточнил, что депутаты, в том числе, рассмотрят в первом чтении поправки в Налоговый кодекс. Документ предусматривает блок налоговых льгот для граждан, предприятий и организаций в связи с распространением коронавирусной инфекции, ранее озвученных Президентом России в ходе обращения к россиянам.

В частности, законопроект предоставляет право организациям и индивидуальным предпринимателям включать в расходы затраты на приобретение имущества, используемого для предупреждения и предотвращения распространения, а также диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, безвозмездно переданного медицинским организациям, органам госвласти и местного самоуправления.

Кроме этого, согласно проекту закона, в составе налогооблагаемых доходов не будет учитываться списание задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов.

Также освобождаются от НДФЛ стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам, оказывающим социальные услуги гражданам.

Помимо этого, проект закона предусматривает списание налогов и страховых взносов, начисленных во втором квартале 2020 года для малых и средних предприятий, наиболее пострадавших в условиях пандемии. Эта мера поддержки также касается и социально ориентированных НКО.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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