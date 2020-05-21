Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Налоговая учтет каждого россиянина – Госдума приняла закон

Налоговая учтет каждого россиянина – Госдума приняла закон

Закон о едином информационном реестре, который будет содержать сведения обо всех россиянах, принят в третьем чтении Государственной Думой. Соответствующая информация появилась на официальном сайте законодательного органа власти.

Кроме фамилии, имени и отчества, а также даты рождения в реестре на каждого гражданина РФ будет заполнена информация о его месте рождения, половой принадлежности, гражданстве, семейном положении, будет содержаться ИНН и СНИЛС. Ответственность за ведение базы возложена на Федеральную налоговую службу, которая будет вести реестр на основании данных, предоставляемых, в том числе, МВД, Минобрнауки, Минобороны и другими ведомствами.

Предполагается, что новый норматив вступит в силу с 2022 года. В качестве причины принятия закона назывались меры по борьбе с мошенничеством и правонарушением при получении мер государственной поддержки, включая соцвыплаты, а также уплаты налогов, и других обязательных сборов и платежей.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

На авиабазе ВМС США произошла стрельба
На авиабазе ВМС США произошла стрельба
Новая Луна в Тельце 22 мая: привлекаем деньги, удачу и семейное счастье
Новая Луна в Тельце 22 мая: привлекаем деньги, удачу и семейное
Соловьев принялся насмехаться над внешностью Бони
Соловьев принялся насмехаться над внешностью Бони
Сеть российских баров хочет отсудить у Disney бренд "Русалочка"
Сеть российских баров хочет отсудить у Disney бренд "Русалочка"
Путин призвал не завышать цены на обучение в вузах
Путин призвал не завышать цены на обучение в вузах
Мультиспектральный анализ выявил скрытые тексты Свитков Мертвого моря
Мультиспектральный анализ выявил скрытые тексты Свитков Мертвого моря
СМИ: Китай готовится официально запретить сепаратизм в Гонконге
СМИ: Китай готовится официально запретить сепаратизм в Гонконге
Оценено влияние коронавируса на ситуацию в онкологии в России
Оценено влияние коронавируса на ситуацию в онкологии в России
Работающие во время пандемии россияне захотели еще денег
Работающие во время пандемии россияне захотели еще денег
Крупнейший в мире трубоукладчик оказался не у дел без «Северного потока-2»
Крупнейший в мире трубоукладчик оказался не у дел без «Северного
США пока не будут отменять запрет на въезд иностранцев из-за коронавируса
США пока не будут отменять запрет на въезд иностранцев из-за
Издатели в России ожидают миллиардные потери и просят государство помочь
Издатели в России ожидают миллиардные потери и просят государство

Топ на сегодня

Мир поставил рекорд по новым случаям Covid-19 за сутки: события ночи 21 мая
Мир поставил рекорд по новым случаям Covid-19 за сутки: события ночи
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Описаны три сценария развития мировой экономики после пандемии коронавируса
Описаны три сценария развития мировой экономики после пандемии
Опубликованы этапы запуска транспорта в Украине
Опубликованы этапы запуска транспорта в Украине
СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест
СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест

Еще по теме

Налоговики соберут все сведения о гражданах России в единый регистр
Создание единой базы данных россиян одобрили в Госдуме
В России принят закон о едином регистре сведений о гражданах
Данные о населении России соберут в едином реестре