Налоговая учтет каждого россиянина – Госдума приняла закон

Вадим Карасев

Закон о едином информационном реестре, который будет содержать сведения обо всех россиянах, принят в третьем чтении Государственной Думой. Соответствующая информация появилась на официальном сайте законодательного органа власти.

Кроме фамилии, имени и отчества, а также даты рождения в реестре на каждого гражданина РФ будет заполнена информация о его месте рождения, половой принадлежности, гражданстве, семейном положении, будет содержаться ИНН и СНИЛС. Ответственность за ведение базы возложена на Федеральную налоговую службу, которая будет вести реестр на основании данных, предоставляемых, в том числе, МВД, Минобрнауки, Минобороны и другими ведомствами.

Предполагается, что новый норматив вступит в силу с 2022 года. В качестве причины принятия закона назывались меры по борьбе с мошенничеством и правонарушением при получении мер государственной поддержки, включая соцвыплаты, а также уплаты налогов, и других обязательных сборов и платежей.