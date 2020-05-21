Налоговики соберут все сведения о гражданах России в единый регистр

Влада Некрасова

Государственная дума приняла сегодня, 21 мая, в третьем, окончательном чтении закон «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ». База будет содержать конкретные сведения о гражданине, включая его паспортные данные, СНИЛС, ИНН и т. д.

Как указано в пояснительной записке к документу, создание ресурса позволит сократить сроки оказания государственных и муниципальных услуг, повысить эффективность государственной политики.

Вести ресурс будет Федеральная налоговая служба на основании имеющихся у нее данных, а также данных МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственных внебюджетных фондов. Налоговая служба также будет обязана обеспечить защиту всех имеющихся сведений.

Закон предполагается ввести в действие с 1 января 2022 года. Некоторые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года и с 1 января 2025 года. Также предусмотрен переходный период до 31 декабря 2025 года.

«До 2023 года нормативные правовые акты РФ не смогут устанавливать требование об использовании регистра в качестве единственного и обязательного источника получения сведений», — говорится в законе.

Как утверждают авторы инициативы, создание регистра будет способствовать борьбе с правонарушениями и мошенничеством при получении мер социальной поддержки и уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, позволит повысить собираемость платежей в бюджеты всех уровней.