«Нарисуй свою жизнь»: практика, которая исполняет все желания

Вадим Карасев

Если сильно желать исполнения мечты, она непременно станет явью — это один из главных законов Вселенной. Мы сами создаем свое будущее. А чтобы желание не заставило себя долго ждать, можно ускорить его исполнение при помощи простой техники.

Нет ничего проще, чем взять в руки кисточку и нарисовать картину. Такое простое, на первый взгляд, действие способно в одночасье изменить всю жизнь. Арт-терапия — это не только способ психотерапевтической помощи, но и метод исполнения желаний, который находится на стыке науки, творчества и развлечения.

Арт-терапия как способ исполнить все свои мечты

При помощи творчества люди испокон веков могли погружаться в особенное состояние, напоминающее транс, которое удивительным образом влияет на человека: помогает получить наслаждение, а также решить внутренние проблемы. Из этого следует, что арт-терапия имеет не только эстетический, но и практический смысл. Важно отметить, что совершенно неважно, умеете ли вы рисовать. Тут нет жестких критериев. Нужно лишь понимать, ради чего вы это делаете.

Арт-терапия дает возможность вытащить наружу те внутренние страхи и скрытые желания, которые спрятаны глубоко в душе. Причем происходит это безболезненно, вам не нужно ломать себя и проводить длительный сеанс самопознания. Главная ценность такой практики в том, что рисунок, созданный вами, позволит запечатлеть внутреннее состояние, определиться с желаниями и увидеть путь к их достижению.

«Нарисуй свою жизнь»: пошаговая инструкция

Во-первых, нужно правильно настроиться. Вы должны понимать, какие желания вы хотите исполнить и для чего. Во-вторых, нужно полностью отпустить себя, чтобы вами руководил не разум, а подсознание. Медитация расслабления поможет раскрепоститься и снизить контроль.





После подготовительного этапа нужно выплеснуть на бумагу все, что у вас скопилось внутри. Картину можно рисовать несколько часов или даже дней. Самое главное — отдаться процессу и перенести на бумагу все свои эмоции, чувства, страхи и желания. Позвольте скрытой в вас энергии выплеснуться через руку, которая держит кисточку или карандаш. Примите себя таким, какой вы есть: хорошим или плохим, несовершенным, причиняющим боль или, напротив, терпящим ее от других.

Во время такого сеанса придет понимание, в чем причина того, что происходит с вами и вокруг вас. Завершив работу, вы посмотрите на себя со стороны, и уже вряд ли вернетесь в то состояние, в котором начали рисунок. Вам это будет не нужно. Потом останется только слегка проработать рисунок, прорисовать образы, которые получились, добавить немного ярких красок.

Рисунок следует поместить в альбом. На него нужно часто смотреть, заряжать своей энергией и можно дополнять, видоизменять, рисовать на его основе что-то новое. Иногда можно поменять все кардинально. Это нормально: внутреннее состояние любого человека меняется, а вместе с ним меняются и желания.

Но не забывайте, что арт-терапия — это лишь первый шаг на пути к познанию себя и своих желаний. Он очень важный и нужный, но это только начало. Когда все будет готово, не останавливайтесь и переходите к следующему этапу — к составлению четких планов по достижению новообретенных целей.