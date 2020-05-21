Названы запрещенные темы видео о коронавирусе на YouTube

Вадим Карасев

Фото: Edgar Su / Reuters

Видеохостинг YouTube опубликовал положения новой политики в отношении видео о коронавирусе. Ролики, содержащие недостоверную информацию о COVID-19, будут блокироваться. Об этом сообщается на странице поддержки видеохостинга.

В правилах отмечается, что недостоверной будет считаться информация, которая противоречит данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) или местных властей. Среди тем, распространение недостоверных сведений о которых может привести к блокировке, были названы лечение, профилактика, диагностика и способы передачи коронавируса.

К примеру, ограничения коснутся роликов о том, что COVID-19 не существует и люди от него не умирают, а также призывы к самолечению и использованию каких-либо молитв и ритуалов вместо похода к доктору. Кроме того, YouTube намерен блокировать видео, в которых говорится о существовании вакцины или средства профилактики от вируса.

Ранее в мае представители социальной сети Twitter заявили о том, что компания начнет маркировать твиты, содержащие спорную или ошибочную информацию о коронавирусе. В случае, если в твите содержится информация о заболевании, которая может ввести человека в заблуждение, социальная сеть будет предлагать пользователю перейти к другим постам с достоверными данными о вирусе.