Новая Луна в Тельце 22 мая: привлекаем деньги, удачу и семейное счастье

Вадим Карасев

Энергетика Новолуния прекрасно подходит для привлечения в жизнь благополучия. 22 мая под влиянием созвездия Тельца получится осуществить задуманное благодаря действенным ритуалам, направленным на привлечение финансов, счастья и удачи.

Каждое Новолуние уникально по своей энергетике, и в мае астрологи рекомендуют обратить внимание на 22 число. Именно в этот день Новая Луна будет в созвездии Тельца, а значит, наступает время для проведения обрядов и ритуалов. В пятницу каждый сможет привлечь в жизнь материальное благополучие, удачу и обрести гармонию в семейной жизни, воспользовавшись действенными заговорами.

Обряд в майское Новолуние на привлечение удачи

После захода Солнца на листке бумаги пишут все, от чего нужно избавиться, распахивают окно и произносят:

«Новолуние наступает, неудачи мои забирает. Как Луна расти начнет, так и удача ко мне в дом придет».

Лист сжигают, а пепел выбрасывают. Затем на подоконник кладут свой талисман удачи, оставляют его на ночь, а утром, перед тем как его использовать, несколько минут держат в руках.

Обряд 22 мая на привлечение материального благополучия

Купюры и монеты любого номинала вечером раскладывают на подоконнике, рядом ставят стакан с водой и опускают в него любую ценность. Утром деньги возвращают в кошелек, сбрызгивают его водой из стакана, приговаривая:

«Новая Луна взошла, деньги мои осветила, прибыль мне посулила. Как Луна в рост пойдет, так и прибыль моя возрастет».

Для того чтобы финансовые потоки устремились в дом, одну из монет или купюр кладут под дверной коврик до следующего Новолуния, а затем передают ее на благотворительность, повторяя обряд вновь.

Обряд в Новолуние на семейное счастье

Справиться с семейными конфликтами и вновь обрести гармонию и взаимопонимание поможет простой, но действенный ритуал. Для этого в день Новолуния в Тельце на подоконнике расстилают красную ткань, кладут на нее фото всех членов семьи, заворачивают в материю и произносят:

«Конфликты и раздоры в прошлом оставляю, своей семье процветания и счастья желаю. Новая Луна на небо поднимается, в рост пускается. Как она растет, так и любовь крепнет, взаимопонимание устанавливается, раздоры забываются».

Фотографии оставляют до утра, а затем убирают. Закрепить ритуал поможет семейный завтрак или обед, на который подают заговоренную на счастье еду.