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Обнаруженные три года назад в Ватикане фрески Рафаэля станут доступны для публики

Обнаруженные три года назад в Ватикане фрески Рафаэля станут доступны для публики

Ватиканские музеи завершили реставрацию двух фресок Рафаэля, обнаруженных при реставрации в 2017 году. Предполагается, что это последние работы художника, созданные им незадолго до смерти. После открытия доступа в залы музея фрески станут доступными для публики. Ряд музеев Рима уже открылся после карантина с 18 мая, но администрация музеев Ватикана пока не сообщила о дате открытия.

Фрески представляют собой аллегорические фигуры Дружбы и Правосудия и входят в цикл изображений, посвященных императору Константину. Рафаэль вместе с учениками работал над залом Константина в папском дворце по заказу папы Льва X (Джованни Медичи). В число украшающих зал композиций входят «Видение креста», «Битва у Мульвийского моста» и «Константинов дар» («Пожертвование Рима»). Основная работа над ними велась после смерти Рафаэля, в 1520–1524 годах, его учениками Джулио Романо, Джанфранческо Пенни и Рафаэлино дель Колле. Считалось, что Рафаэль успел выполнить только картон для центральной части фрески, изображающей битву Константина с Максенцием у Мульвийского моста.

Принадлежность Рафаэлю фигур Дружбы и Правосудия удалось выявить благодаря упоминаниям в биографии художника о том, что в последние годы работы он, вместо традиционной техники фрески, экспериментировал с применением для настенной живописи масляных красок. Именно ими и выполнены два этих изображения. Под слоем штукатурки в стене были обнаружены многочисленные гвозди, ими Рафаэль закреплял слой мастики, необходимый для нанесения масляной краски. Также специалисты отмечают характерный для Рафаэля мазок и необычные цветовые оттенки.

Реставрация зала Константина будет продолжаться до 2022 года. Специалистам предстоит завершить работу над фреской «Константинов дар».

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По материалам: polit.ru

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