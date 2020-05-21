Оценено влияние коронавируса на ситуацию в онкологии в России

Вадим Карасев

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Влияние пандемии коронавируса на выполнение плановых задач в онкологии пока сложно оценить, однако федеральные центры оказывают максимальную поддержку регионам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора национального медицинского центра радиологии Минздрава России, главного внештатного онколога министерства Андрея Каприна.

«Конечно, в 2020 году мы столкнулись с трудностями и еще не можем точно спрогнозировать, какое влияние окажет, например, коронавирусная инфекция на выполнение всех плановых задач в ближайшей перспективе, но мы активно поддерживаем контакт в рамках еженедельных консультаций с регионами и предоставляем максимальную поддержку в это непростое для всех медицинских организаций время», — сказал он.

По словам Каприна, борьба с онкозаболеваниями остается приоритетом государства, работа профильных медучреждений не останавливается.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные опроса аналитической компании RNC Pharma и соцсети «Доктор на работе» написала, что более половины российских медиков заметили ухудшение доступности медпомощи в стране во время эпидемии коронавируса, в особенности — онкологической помощи. По словам специалистов, в настоящее время врачи перегружены, в стране происходит массовое перепрофилирование лечебных учреждений, а выбывающие мощности никак не компенсируются, что, по их мнению, может привести к росту смертности от онкологических заболеваний в России. Отмечалось, что наиболее критичная ситуация сложилась в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Глава Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина, главный внештатный специалист онколог Минздрава Иван Стилиди впоследствии заявил, что несмотря на пандемию коронавируса, людей с онкологическими заболеваниями в России не должно становиться больше, поскольку больные раком пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь.