Окно возможностей для молодежи: на круглом столе обсудили преимущества слияния Архангельской области и Ненецкого автономного округа

Вадим Карасев

Фото: http://dvinanews.ru

Преимущества для молодежи, которые могут возникнуть после объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа в один новый арктический мегарегион, обсудили эксперты на круглом столе в областном Доме молодежи 20 мая.

Круглый стол, который состоялся 20 мая на базе областного Дома молодежи, был посвящен обсуждению проблем молодежи и тех перспектив, которые откроет перед представителями нового поколения создание одного из крупнейших в мире арктических субъектов, сообщает сетевое издание Dvinanews.ru



В мероприятии принимали участие представители молодежных объединений, члены молодежного правительства, активисты молодежных общественных организаций и другие



Участники обсуждения пришли к выводу, что мощный арктический регион, созданный результате объединения Архангельской области и НАО, может дать новые возможности в образовании, привлечет крупные инвестиции, создаст новые рабочие места, станет новым направлением для любителей экотуризма и международных фестивалей.

"Молодежь двух регионов не нужно объединять искусственно, она давно и прочно взаимодействует, – считает начальник управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию администрации губернатора и правительства Архангельской области Григорий Ковалев. – Мы вместе реализуем волонтерские и экологические проекты, дружим и общаемся со многими ребятами из Ненецкого автономного округа. При этом новый мегарегион дает нам колоссальные возможности, которых наши регионы лишены по отдельности".

Надежды на сотрудничество в сфере волонтерства высказала и исполнительный директор ассоциации "Ресурсный центр поддержки добровольчества Архангельской области" Виктория Звягинцева.

"Я с оптимизмом смотрю на то, что мы будем взаимодействовать с Нарьян-Маром, молодежью НАО. Мы уже начали работать вместе, создавать совместные проекты. На сегодняшний день мы работаем по многим направлениям. Это добровольчество, сотрудничество с центром добровольчества НАО. Это наши коллеги, наши друзья, наши партнеры. Мы обмениваемся с ними наработками, давно дружим, работаем вместе. Для молодежной политики объединения вообще быть не может, потому что оно уже произошло.



Лидер спортивно-патриотического клуба "Северный волк" Антон Викульев предложил создать единое спортивное пространство, в которое включить и молодых людей из НАО. Многим из них интересно заниматься, например, спортивным фехтованием, исторической реконструкцией, воссозданием ремесел и многими другими проектами.



Напомним, что сбор мнений и предложений от жителей обоих регионов идет через созданные каналы обратной связи. Внести предложения в проект создания мегарегиона можно на сайте создаёмновыйрегион.рф.