Онищенко заступился за медсестру из Тулы, надевшую на работу прозрачный защитный костюм

Вадим Карасев

Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы, призвал людей не осуждать строго медсестру, которая вышла на работу в прозрачном костюме из пластика, надев его поверх купальника.

По мнению депутата, поступок медика, говорит о том, что необходимо задуматься о создании более подходящих костюмов защиты для медперсонала, в которых было бы комфортно работать. В будущем это позволило избежать вот таких неловких ситуаций.

Онищенко призвал не осуждать медицинскую сестру за её поступок, но считает, что она всё-таки повела себя неэтично и неадекватно, так как находилась на работе, среди больных.

Депутат подчеркнул, что руководство медицинских учреждений России, должно подумать об улучшении оснащения медперсонала, чтобы такие случаи, как в Туле, не повторялись.

Региональный Минздрав Тульской области не оценил выходку медсестры и наказал работника дисциплинарным взысканием.

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