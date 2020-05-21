Описаны три сценария развития мировой экономики после пандемии коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Ahn Young-joon / AР

Существует три возможных сценария развития мировой экономики после пандемии коронавируса, сообщил управляющий МФЦ «Астана» Кайрат Келимбетов в беседе с РИА Новости.

Согласно первому сценарию, государства с самыми крупными экономиками продолжат курс на самоизоляцию и после завершения пандемии коронавируса. Эксперт пояснил, что эпидемия послужила «триггером для нынешнего протекционизма», однако его причиной является сильный рост глобализации, из-за которой такие страны как США понесли потери. «Мы и дальше будем наблюдать рост протекционизма и тренд на усиление национальных государств», — отметил он.

Второй сценарий основывается на масштабной поддержке банков и предприятий на национальном уровне. По мнению Келимбетова, в настоящее время очень важно использовать экономический потенциал стран, что, прежде всего, «сопряжено с использованием наших резервов, привлечением прямых инвестиций, международной ликвидности».

В третьем сценарии предусматривается формирование торговых блоков и разделение на несколько независимых макрорегионов. «Будет разделение на макрорегионы, и здесь особенно важна роль, например, нашей организации и вообще финансовых систем — она, прежде всего, будет заключаться в сопряжении таких макрорегионов друг с другом», — пояснил специалист.

В апреле консалтинговая компания McKinsey опубликовала исследование, в котором описывались два сценария функционирования мировой экономики после пандемии. Согласно оптимистическому прогнозу, после резкого спада продолжительностью в квартал, который может стать самым масштабным со времен Второй мировой войны, последует столь же резкое восстановление. Пессимистические сценарии предполагают, что эпидемию сдержать не удастся, и большая часть населения Земли переболеет коронавирусной инфекцией. Серьезность последствий такого развития событий для мировой экономики будет зависеть от того, насколько хорошо сработают меры правительств по поддержке экономики.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано около 4,9 миллиона случаев заражения, умерли более 328 тысяч человек.