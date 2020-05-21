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Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 21 мая

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 21 маяФото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 21 мая достигло 4,99 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

Однако, по данным портала Worldometers, количество инфицированных ночью 21 мая превысило пять миллионов, а число излечившихся перевалило за два миллиона.

По информации Хопкинса, в мире заражены 4 996 472 человека. Прирост заразившихся за сутки составил 99,5 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 328 115 пациентов, более 1,89 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшие от SARS-CoV-2 страны — США (1,55 миллиона зараженных) и Россия (308,7 тысячи). На третьей строчке рейтинга по числу инфицированных закрепилась Бразилия (291,5 тысячи). На четвертом месте — Великобритания (249,61 тысячи), замыкает пятерку Испания (232,55 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 93 439 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 8764 случая инфицирования. Всего в стране за время эпидемии зафиксировано 308 705 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 85 392 человека, 2972 пациента умерли. С начала эпидемии в стране было сделано более 7,3 миллиона тестов на коронавирус.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович предупредила о второй волне пандемии коронавируса и предостерегла страны от необдуманного смягчения карантина. По ее словам, население должно понимать, «что опасность не прошла, риск не прошел».Представитель ВОЗ также добавила, что выход ситуации из-под контроля может грозить ростом смертности.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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