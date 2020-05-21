Опубликованы этапы запуска транспорта в Украине

Алексей Вольцев

Запуск общественного транспорта с 22 мая возможен при определенных условиях, среди которых - сокращение новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом в среду, 20 июня сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.По его словам, возобновление транспорта разрешено, если в регионе за последние 7 дней на 100 тысяч населения насчитывается в среднем менее 12 новых случаев COVID-19, при среднем количестве ПЦР и ИФА тестов более 12. Также загруженность коек в больницах, куда госпитализируют больных коронавирусом, должна составлять менее 50%.Согласно решению Кабмина, работа транспорта будет возобновляться в пять этапов:с 22 мая - регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластному и международном сообщении;с 25 мая - перевозки пассажиров в метро;с 1 июня - железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении;с 1 июня - межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Если перевозка осуществляется в регион, где еще нет ослабление карантина, заполненность мест должна составлять не более 50% при условии рассадки пассажиров со свободным местом рядом, спереди и сзади.с 15 июня - принятие и отправление воздушных судов, выполняющих регулярные пассажирские перевозки авиационным транспортом.В то же время остаются в силе требования персональной безопасности, среди которых: масочный режим, температурный скрининг работников и постоянная дезинфекция транспорта.