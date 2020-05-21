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Особенности и преимущества организации инженерных изысканий

Грамотно выполненные инженерно-экологические изыскания для строительства и прочие исследования дают возможность оценить особенности местности, а также то, как все изменится в ходе застройки территории.

Собранные специалистами сведения станут основой для составления проектной документации и модели поведения готового объекта на местности. Благодаря качественно выполненным проверкам на подготовительном этапе можно избежать многих проблем в ходе застройки, а также увеличить эксплуатационные свойства сооружения.

Суть проведения исследовательских работ

Основная цель инженерных изысканий – изучить особенности территории, на которой планируется застройка. Речь идет о несущих свойствах почвы, распространенности подземных вод и пустот, рельефе и инфраструктуре, экологической обстановке, климате и пр. Собранные сведения пригодятся различным специалистам на всех стадиях монтажа строения, вплоть до сдачи его в эксплуатацию.

Профессиональные геологические изыскания для строительства (geo-vologda.ru) и другие исследования будут актуальными при монтаже любых объектов, включая:

  • жилые дома;

  • коттеджи;

  • промышленные здания;

  • ТРЦ;

  • административные центры;

  • трассы;

  • инженерные сети и пр.

В любом случае, услуги геологов, экологов и геодезистов помогут инвестору избежать многих проблем, а также увеличить эксплуатационные свойства сооружения.

Что это дает

Грамотно выполненная топографическая съемка земельного участка и прочие инженерные исследования помогут:

  • разработать проект в соответствии с действующими нормами. Полученная информация станет основой для дальнейших расчетов. При этом важно учитывать, что без техотчетов геологов, геодезистов и экологов монтаж большинства строений будет незаконным;

  • увеличить срок службы конструкции. Специалисты посоветуют меры, которые помогут защитить сооружение от затопления, неравномерной усадки и т. д. Как результат, инвестор избежит необходимости проведения дорогостоящего ремонта по окончанию строительства;

  • повысить эксплуатационные свойства. С помощью инженерно-исследовательских работ можно определиться с фундаментом, утеплением, дренажной системой, кровельными и фасадными материалами и пр. Все это положительно скажется на долговечности объекта, а также простоте его эксплуатации;

  • сохранить окружающую среду. Услуги экологов направлены на минимизацию неблагоприятного техногенного воздействия. Разработанные специалистами меры помогут решить вопросы с проверяющими органами и соседями, а также защитить природу в ходе строительно-монтажных работ;

  • решить дополнительные вопросы. Благодаря обращению к геологам, геодезистам и экологам можно проложить инженерные сети и подключиться к ним, продумать ландшафтный дизайн, возместить ущерб природе при вырубке деревьев, провести планировку окон и балконов с учетом солнечного режима и доминирующих ветров, обустроить колодец и решить многие другие задачи.

Все это делает инженерно-геодезические изыскания для строительства и остальные проверки необходимым этапом подготовки к монтажу объекта. Своевременно и качественно выполненные исследования помогут как решить бюрократические вопросы, так и построить надежное и долговечное сооружение.

# Строительство

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