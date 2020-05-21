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Особенности перевозки наливных грузов по маршруту «Беларусь-Россия»

Республика Беларусь является крупнейшим партнером России в сфере экономики и транспортных услуг. Расположение страны обуславливает активные ЖД-перевозки, а также постоянное и эффективное сотрудничество между этими государствами, которое имеет тенденцию к расширению.

Именно поэтому перевозка грузов из Беларуси в Россию так востребована среди организаций и является одной из главных услуг, которые предоставляют транспортные компании.

Особенности перевозки наливных грузов

В сфере грузоперевозок существует отдельная отрасль, которая осуществляет транспортировку жидкостей. К ним относятся:

  • молоко;
  • сок;
  • вино;
  • шоколад;
  • спирт;
  • моющие средства.

Все эти грузы – жидкие, поэтому для их перевозки используются цистерны.

Некоторые грузы этого типа являются взрыво- или пожароопасными, что вызывает необходимость в строгих ограничениях. Нередко при транспортировке приходится соблюдать определенный режим температуры, чтобы обеспечить сохранность жидкости. Все это обуславливает специальные требования к экспедированию и перевозке наливных грузов.

Как происходит транспортировка жидкостей

Основная задача при перевозке грузов такого рода – сохранение исходного объема жидкости. Для этого транспортные средства оборудуют емкостями и специальными датчиками контроля. С помощью последних отправитель груза имеет возможность следить за перемещением автомобиля и уровнем жидкости в нем.

Наливные грузы подразделяют на опасные и неопасные. К первым относят газ, химические и нефтепродукты, к остальным – пищевую и косметическую продукцию. Все они имеют особые требования к транспортировке, поэтому перевозка жидких грузов должна осуществляться только профессиональными водителями, которые знают технику безопасности.

Если необходимо доставить пищевые продукты, цистерны обязательно проходят обработку дезинфицирующими средствами. На протяжении всей поездки важно поддерживать постоянную температуру, которая оптимальна для данного вида продукции. Особое внимание уделяется транспортировке нефтепродуктов, поскольку они способны деформировать цистерну и даже взорваться при резком изменении давления.

Для заказа услуг транспортировки жидких грузов следует обращаться в компанию с большим опытом в сфере международных грузоперевозок. Высокий профессионализм сотрудников в сочетании с качественным оборудованием обеспечат быструю и надежную доставку грузов по месту назначения.

# Бизнес

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