Особенности промышленных насосов для нефтегазовой сферы

Роман Иванов

Насосное оборудование, предназначенное для предприятий нефтегазовой сферы, выполняет задачи перекачки нефтепродуктов. И при этом оно должно обеспечивать как безопасность технологического процесса, так и его эффективность.

Главным отличием насосов для нефтегазовой сферы является их способность работать в любых климатических и иных условиях. Также такие агрегаты способны перекачивать жидкости с высокой степенью вязкости.

Насосное оборудование должно обеспечивать достаточную мощность и проявлять устойчивость к атмосферным воздействиям. Поскольку среда, с которой работает оборудование, склонна к возгораниям, то к нему предъявляются повышенные требования: обязательная взрывозащищенность, максимальная надежность, требуемое климатическое исполнение (важно, чтобы оборудование было рассчитано на работу в заданном диапазоне температур), повышенная производительность (насосы должны быть рассчитаны на повышенное давление нефтегазовой среды).

Не менее важны коррозионная стойкость основных конструктивных элементов насоса и наличие качественных торцевых уплотнителей, позволяющих предотвратить утечку перекачиваемых нефтепродуктов. Вот, к примеру, сайт одного из проверенных поставщиков оборудования для различных сфер промышленности: custom-silea.ru – компания не первый год на рынке и обязуется обеспечить должное качество продукции.

Разновидности нефтяных насосов

В зависимости от типа привода, выделяют электрические, гидравлические, термические, пневматические и механические разновидности насосов. На современных предприятиях пользуются, в основном, электрическими насосами, поскольку те проявляют высокую надежность и эффективность при наличии подключения к сети переменного тока.

Для перекачки нефти, в основном, используются насосы винтового либо центробежного типа. Насосы первого типа способны работать в самых суровых условиях, а насосы центробежного типа используют там, где среда уже очищена от механических примесей, способных привести к поломке. Также весомое преимущество винтовых насосов перед центробежными в том, что они способны работать на реверс.

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