Особые правила. ФРГ освободила "Северный поток" от директивы ЕС по газу
"Двадцатого мая 2020 года Федеральное сетевое агентство Германии приняло решение об освобождении газопровода "Северный поток" из-под действия ключевых положений Газовой директивы ЕС. Соответствующая заявка была подана Nord Stream AG 19 декабря 2019 года после принятия Закона Федеративной Республики Германия об энергетике (EnWG), имплементирующего в немецкое законодательство поправки к Газовой директиве ЕС", – говорится в релизе компании.
Ранее стало известно, что суд общей юрисдикции Европейского союза отклонил иски компании Nord Stream 2 AG (оператор газопровода "Северный поток-2") против положений законодательства ЕС относительно газопроводов из третьих стран.
сообщило, что суд Евросоюза отклонил иск оператора "Северного потока-2" по газовой директиве.