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Особые правила. ФРГ освободила "Северный поток" от директивы ЕС по газу

Особые правила. ФРГ освободила "Северный поток" от директивы ЕС по газу
Немецкий регулятор принял решение освободить трубопровод "Северный поток" от исполнения норм газовой директивы Евросоюза на своей территории сроком на 20 лет, сообщила пресс-служба оператора газопровода Nord Stream AG.

"Двадцатого мая 2020 года Федеральное сетевое агентство Германии приняло решение об освобождении газопровода "Северный поток" из-под действия ключевых положений Газовой директивы ЕС. Соответствующая заявка была подана Nord Stream AG 19 декабря 2019 года после принятия Закона Федеративной Республики Германия об энергетике (EnWG), имплементирующего в немецкое законодательство поправки к Газовой директиве ЕС", – говорится в релизе компании.

Ранее стало известно, что суд общей юрисдикции Европейского союза отклонил иски компании Nord Stream 2 AG (оператор газопровода "Северный поток-2") против положений законодательства ЕС относительно газопроводов из третьих стран.


сообщило, что суд Евросоюза отклонил иск оператора "Северного потока-2" по газовой директиве.
# Политика
По материалам: ria.ru

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