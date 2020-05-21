Оставшийся без российского зерна Ливан столкнулся с голодными бунтами

Вадим Карасев

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Ливан столкнулся с тяжелым «тройным кризисом», по улицам страны уже прошли первые голодные бунты. Об этом рассказал в статье The Washington Post премьер-министр страны Хасан Диаб, передает РИА Новости.

Ливанский лидер отметил, что многие жители уже не могут позволить себе фрукты и мясо. При подобном развитии событий в будущем проблемы могут возникнуть даже с обеспечением населения хлебом. Одной из причин этого называется то, что страна осталась без поставок зерна из России из-за коронавируса.

По словам Диаба, столь плохая ситуация сложилась по трем причинам: ошибочная политика на протяжении многих лет и коррупция, экономический кризис и пандемия коронавируса. Власти ввели в стране карантин, что усугубило имеющиеся проблемы. Премьер в своей статье попросил США и страны Европы оказать помощь всему Ближнему Востоку.

Накануне сообщалось, что десятки стран мира оказались на грани разорения из-за большого госдолга и слабой фискальной политики. Ливан вместе с Аргентиной и Эквадором оказался в числе стран, которые уже объявили в этом году дефолт. Кроме того, Fitch понизило кредитные рейтинги 29 стран в этом году, восемь из которых имеют высокий риск дефолта в диапазоне «C».