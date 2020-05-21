Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Оставшийся без российского зерна Ливан столкнулся с голодными бунтами

Оставшийся без российского зерна Ливан столкнулся с голодными бунтами

Оставшийся без российского зерна Ливан столкнулся с голодными бунтамиФото: Mohamed Azakir / Reuters

Ливан столкнулся с тяжелым «тройным кризисом», по улицам страны уже прошли первые голодные бунты. Об этом рассказал в статье The Washington Post премьер-министр страны Хасан Диаб, передает РИА Новости.

Ливанский лидер отметил, что многие жители уже не могут позволить себе фрукты и мясо. При подобном развитии событий в будущем проблемы могут возникнуть даже с обеспечением населения хлебом. Одной из причин этого называется то, что страна осталась без поставок зерна из России из-за коронавируса.

По словам Диаба, столь плохая ситуация сложилась по трем причинам: ошибочная политика на протяжении многих лет и коррупция, экономический кризис и пандемия коронавируса. Власти ввели в стране карантин, что усугубило имеющиеся проблемы. Премьер в своей статье попросил США и страны Европы оказать помощь всему Ближнему Востоку.

Накануне сообщалось, что десятки стран мира оказались на грани разорения из-за большого госдолга и слабой фискальной политики. Ливан вместе с Аргентиной и Эквадором оказался в числе стран, которые уже объявили в этом году дефолт. Кроме того, Fitch понизило кредитные рейтинги 29 стран в этом году, восемь из которых имеют высокий риск дефолта в диапазоне «C».

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

"Добро пожаловать в Чечню": вышел трейлер документального фильма HBO о преследовании геев в республике
"Добро пожаловать в Чечню": вышел трейлер документального фильма HBO
Оставшийся без российского зерна Ливан столкнулся с голодными бунтами
Оставшийся без российского зерна Ливан столкнулся с голодными бунтами
Налоговики соберут все сведения о гражданах России в единый регистр
Налоговики соберут все сведения о гражданах России в единый регистр
Сенатор предложил передать в федеральную собственность ВПП аэродромов
Сенатор предложил передать в федеральную собственность ВПП аэродромов
Point Loto - лучшее казино Украины с лицензией от Curasao
Point Loto - лучшее казино Украины с лицензией от Curasao
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 95 тысяч
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 95 тысяч
Лечение геморроя в медицинском центре «Докториус»
Лечение геморроя в медицинском центре «Докториус»
Россия решила потратить на невостребованные Sukhoi Superjet рекордно много
Россия решила потратить на невостребованные Sukhoi Superjet рекордно
Раскрыты подробности развода Полины Гагариной
Раскрыты подробности развода Полины Гагариной
В России спускают на воду фрегат "Адмирал Головко", вооруженный "Калибрами"
В России спускают на воду фрегат "Адмирал Головко", вооруженный
Создан новый биосенсор для диагностики и мониторинга лечения аутоиммунных заболеваний
Создан новый биосенсор для диагностики и мониторинга лечения
Переболевшую COVID-19 депутата Максимову выписали из больницы
Переболевшую COVID-19 депутата Максимову выписали из больницы

Топ на сегодня

Мир поставил рекорд по новым случаям Covid-19 за сутки: события ночи 21 мая
Мир поставил рекорд по новым случаям Covid-19 за сутки: события ночи
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Описаны три сценария развития мировой экономики после пандемии коронавируса
Описаны три сценария развития мировой экономики после пандемии
СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест
СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест
В России продажи косметики в апреле выросли на 17%
В России продажи косметики в апреле выросли на 17%

Еще по теме

В Сингапуре карантин из-за коронавируса продлили до первого июня
Шкиряк прогнозирует «голодные бунты» в России
Премьер-министр Ливана уехал в Саудовскую Аравию и отказывается возвращаться
В Европе не осталось стран без коронавируса