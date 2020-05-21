Пашинян предстал перед министрами в маске: Ситуация очень плохая

Лидия Мартынова

В Армении за последние 24 часа подтверждено 335 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19, сообщил сегодня, 21 мая, премьер-министр Никол Пашинян во время заседания правительства республики. Впервые глава армянского кабмина проводит заседание в медицинской маске.

«Ситуация у нас очень плохая. Число смертей (от коронавируса) достигло 70 случаев», — констатировал Пашинян.

Как сообщало ИА Newstes, в Армении к середине следующего месяца может быть 20 000 подтверждённых случаев заражения Covid-19, а в конце июня — 30 тысяч, если гражданами страны не будут соблюдены соответствующие меры эпидемиологической безопасности. С таким предупреждением 19 мая в прямом эфире со своей страницы в Facebook выступил премьер-министр республики. «К концу мая у нас будет 10 тысяч случаев, 12 июня — 20 тыс., к концу июня — около 30 тыс. случаев. А это означает увеличение числа летальных исходов, так как отделения реанимации будут переполнены, и мы не сможем оказать помощь людям. Однако у нас есть возможность не допустить такой сценарий развития событий», — отметил тогда Пашинян.

По его словам, если не удастся резко снизить нынешнюю динамику суточного роста числа инфицированных, республика столкнётся с серьёзными проблемами, десятками смертей ежедневно. Он отметил, что власти могут быть вынуждены ввести строжайшие ограничения. Глава правительства вновь призвал граждан к ответственности, а также соблюдению норм, установленных комендатурой, созданной на период действия в стране режима чрезвычайного положения.

Согласно последним данным, в Армении подтверждено 5606 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 70 пациентов с диагнозом Covid-19 скончались. Количество излечившихся от заболевания составляет 2 581. На лечении в отделениях интенсивной терапии находятся десять человек.

Напомним, с 16 марта в Армении действует режим чрезвычайного положения, который был 14 мая повторно продлён ещё на 30 дней — до 13 июня. С 18 мая в республике заработал общественный транспорт, пассажиры обязательно должны быть в масках и перчатках. Открылись также торговые центры, полностью отменён запрет на работу объектов общественного питания, которым до этого разрешалось работать только на открытом воздухе. Местная комендатура режима ЧП обязала владельцев ресторанов и кафе соблюдать строгие противоэпидемиологические правила.