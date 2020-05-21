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Пелоси обвинили в травле Трампа после слов о его ожирении

Пелоси обвинили в травле Трампа после слов о его ожиренииНэнси ПелосиФото: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинили в травле президента Дональда Трампа после слов о его ожирении. Об этом сообщает ВВС News.

Критики сочли высказывание одного из лидеров Демократической партии о «болезненном ожирении» Трампа дискриминирующим по отношению к полным людям.

Ранее Пелоси негативно отозвалась о действиях главы государства, который ежедневно принимает гидроксихлорохин, упомянув при этом его вес и возраст.

«Я бы предпочла, чтобы он не принимал то, что не было одобрено учеными, особенно в его возрастной группе и в его, скажем так, весовой группе, с болезненным ожирением», — отметила она.

Заявление Трампа о ежедневном приеме таблетки гидроксихлорохина с целью профилактики коронавируса и защиты от заражения вызвало широкий общественной резонанс.

Телеведущий Нил Кавуто также назвал способ защиты от коронавируса президента США смертельно опасным для людей с различными заболеваниями.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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