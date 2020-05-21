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Переболевшую COVID-19 депутата Максимову выписали из больницы

Переболевшую COVID-19 депутата Максимову выписали из больницы
Депутата Госдумы от "Единой России" Светлану Максимову, ранее заразившуюся коронавирусом, выписали из больницы, парламентарий чувствует себя нормально, сообщила РИА Новости ее помощница Наталия Кузьмина."Светлану Викторовну выписали вчера, чувствует себя нормально, есть слабость, но это и понятно: такую болезнь перенесла", - сказала Кузьмина.

Она добавила, что Максимова находится дома, в Твери, и будет оставаться на карантине. "По окончании карантина, надеюсь, тесты останутся отрицательными, и Светлана Викторовна выйдет на работу", - сказала Кузьмина.


Вячеслав Володин сообщал, что коронавирусом заразились пятеро депутатов.
# Политика
По материалам: ria.ru

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