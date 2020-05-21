Песков указал на точность публикуемых в России данных о смертности от COVID-19

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что публикуемые данные о смертности в России от коронавируса точны. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля опроверг утверждения о том, что статистика о смертности в России от COVID-19 не является достоверной. «Мы ничего не скрываем», — сказал Песков.

Он также отметил, что причина смерти устанавливается путём вскрытия — такая практика помогает «вести точные подсчёты» и устанавливать, от чего умер человек. «В этом разница между Россией и многими западными странами, где не проводят патолого-анатомических исследований», — заключил пресс-секретарь.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на собственный анализ и экспертов сообщила, что в апреле в Москве и Санкт-Петербурге умерли на 72 процента больше людей, чем в среднем за последние пять лет.