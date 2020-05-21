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Пик эпидемии коронавируса в России пройден, заявил вирусолог

Пик эпидемии коронавируса в России пройден, заявил вирусолог
Пик эпидемии COVID-19 в России, вероятно, уже пройден, заявил в беседе с НСН доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

В среду в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России сообщили, что за сутки в стране выписали рекордных 9 262 человека после COVID-19. За этот же период инфекция подтвердилась у 8 764, что меньше числа выписанных. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в стране наблюдается снижение темпов прироста по коронавирусу.

По мнению вирусолога, конец пика прослеживается благодаря некоторому снижению в числе выявленных зараженных.


"Главная цифра — сколько выявляется зараженных людей. Начиная с первого-второго мая она стоит примерно на одном уровне. В последние несколько дней началось снижение: у нас до десяти тысяч не поднимается. Это показатель того, что начинается некоторое снижение. Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не сто процентов, но похоже. И потихонечку будет снижаться", — сказал Альтштейн.

# Россия
По материалам: ria.ru

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