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ПНС Ливии объяснило отказ от перемирия, назвав его попыткой спасти Хафтара

ПНС Ливии объяснило отказ от перемирия, назвав его попыткой спасти Хафтара

Перемирие, предложенное Ливийской национальной армией (ЛНА), является лишь попыткой спасти маршала Халифу Хафтара, поэтому правительство национального согласия (ПНС) Ливии от него и отказалось. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил представитель МИД ПНС Мухаммед аль-Каблауи.

«Правительство ранее объявило о своей позиции по перемирию и полностью отказалось от него, поскольку оно является попыткой выиграть время и спасти Хафтара и его формирования от следующих другом за другом поражений», — сообщил аль-Каблауи.

Он также напомнил, что Хафтар ранее отверг перемирие и прекращение агрессии, когда глава президентского совета (ПНС) Файез Саррадж подписал соглашение о перемирии в Москве при российско-турецкой поддержке.

Ранее ИА Newstes сообщало, что ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара решила отвести свои подразделения на 2−3 км от линии фронта по периметру столицы страны Триполи с полудня 20 мая. Свой жест доброй воли командование ЛНА связало с наступлением на этой неделе праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) по окончании священного для мусульман месяца Рамадан (23 мая).

Однако эксперты объясняют принятое маршалом Хафтаром решение не только наступлением праздника Ид аль-Фитр, но и серьёзной неудачей, с которой столкнулись его войска в результате потери авиабазы «Аль-Ватия» к югу от Триполи.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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