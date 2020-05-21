Показатели в США, Европе и Азии в зеленом секторе: Итоги биржевой торговли

Влада Некрасова

После слабого старта на мировых фондовых биржах к концу дня 20 мая повсюду наблюдался незначительный, но прирост. Биржевые показатели в США, Европе и Азии — всюду в зеленом секторе. Цена на нефть продолжает расти и весьма быстрыми темпами.

Темпы прироста сдерживает известная неуверенность в отношении начавшегося восстановления. Накануне акции автомобильных групп снизились в цене на один процент после публикации отчета Европейской ассоциации автопроизводителей, согласно которому в апреле количество проданных автомобилей в Европе сократилось на четверть.

Однако индекс деловых настроений в Германии, согласно отчету германского Института экономических исследований ZEW, показывает значительно лучшее состояние дел в мае, чем ожидалось. Это свидетельствует о том, что экономические операторы скорее уверены в предстоящем восстановлении, чем нет. По сравнению с минимальными точками марта американские фондовые индексы к 20 марта выросли более чем на 30% в результате беспрецедентных мер экономического стимулирования.

Колебания в настроениях сказались на биржевых торгах и в среду. Европейские фондовые биржи на открытии показали слабый старт. Торги начались со снижения индексов. Общеевропейский индекс FTSE EuroFirst 300 на открытии составил минус 0,48%, индекс Stoxx Europe 600 — минус 0,43%, а индекс еврозоны EuroStoxx50 — минус 0,51%.

Дальше настроения инвесторов улучшились из-за состояния дел на открывшейся бирже в Нью-Йорке. Нью-Йоркские индексы сразу же открылись ростом более чем на 1%. На настроения здесь повлияли лучшие, чем ожидалось, текущие краткие корпоративные отчеты. Так, например, группы розничных сетей сообщили в среду о своих хороших показателях.

В ходе дальнейших торгов, глядя на Нью-Йорк и результаты биржевой торговли в Азии большие западноевропейские фондовые биржи настроились на рост.

В результате торгов в среду азиатский Nikkei 225 закрылся ростом в 0,79%.

В Европе лондонский индекс FTSE-100 вырос на 1,13%, франкфуртский индекс DAX-30 — на 1,34%, а парижский индекс CAC-40 — на 0,87%.

Общий индекс компаний еврозоны EuroStoxx50 закрыл торги ростом в 1,37%.

На момент закрытия европейского фондового рынка, в 17:30 на Нью-Йоркской фондовой бирже индекс DJIA 30 ведущих промышленных компаний составил +1,73%, охватывающий более широкий диапазон акций индекс S&P500 — +1,41%, а сводный индекс технологических бумаг Nasdaq — +2,19%.

Цены на нефть в ходе биржевой торговли целый день колебались, однако к вечеру показали хороший рост. Цена европейской марки Brent подорожала на $ 1,15 (3,32%) до $ 35,80 за баррель. Американской WTI подорожала на $ 1,53 (4,79%) до $ 33,49. На нефтяные торги повлияло сообщение о том, что за последнюю неделю американские нефтяные запасы упали на 4,8 млн баррелей, вместо ожидавшегося увеличения на 1,2 млн и после увеличения на 7,6 млн в предыдущую неделю.

В среду цена золота выросла на 0,32% ($ 5,70) до $ 1751,30 за унцию.

Евро вырос в цене за день до $ 1,0993, тогда как утром он торговался по цене $ 1,0944.