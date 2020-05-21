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Порноактеры рассказали о процессе съемок во время карантина

Порноактеры рассказали о процессе съемок во время карантинаКадр: «Sex and Love in the Time of Quarantine»

Порноактеры рассказали о процессе съемок фильма для взрослых, снятого полностью во время карантина из-за распространения коронавируса. В общении с Vice мужчины и женщины, участвующие в порно, объяснили, какие изменения произошли у них в связи с пандемией.

Продюсер порнофильмов Эрика Ласт (Erika Lust) выступила режиссером документального кино для взрослых «Секс и любовь во время карантина» (Sex and Love in the Time of Quarantine). В съемках приняли участие шесть актеров, среди которых две гетеросексуальные пары.

В фильме Ласт намерена показать не только секс, но и рассказы актеров о том, как они проводят съемки, несмотря на распространение нового заболевания. «Я не давала им строгих инструкций о том, что делать в сценах секса», — подчеркнула Ласт. Режиссер уверена, что ее картина должна отличаться от стандартного порно, в нем должны быть другие активности, такие как прогулки, и непристойные игры и разговоры.

Так, одна из пар, известная в сети под общим псевдонимом MySweetApple рассказала, что несмотря на постоянное нахождение дома уже более 50 дней, они хорошо проводят время. По словам партнерши, на сексуальную активность в кадре и за кадром пандемия совершенно не повлияла. При этом 38-летний Кеннет Плэй (Kenneth Play) признался, что впервые снялся в порно без партнерши, так как вынужден соблюдать карантин дома в одиночестве.

Ранее жительница американского штата Орегон, 11 лет работавшая стриптизершей, осталась без работы из-за закрытия всех клубов на время пандемии коронавируса. В результате ради выживания на карантине женщина начала сниматься в порно.

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По материалам: lenta.ru

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