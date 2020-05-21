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Потерявших работу россиян наймут на стройки и благоустройство

Потерявших работу россиян наймут на стройки и благоустройствоФото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Потерявших работу россиян наймут на стройки и в благоустройство городов по временным договорам. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что в правительстве России обсуждается ускорение нацпроекта «Жилье и городская среда» как одного из способов остановить растущую безработицу. «Развертывание работ по нацпроекту позволит оперативно трудоустроить как минимум несколько десятков тысяч человек на такие задачи, как, например, озеленение, покраска, строительство и так далее», — заявил собеседник издания.

Ранее вице-премьера Татьяна Голикова заявила, что в России в период нерабочих дней официальная безработица выросла на 29 процентов — до 1,66 миллиона человек.

По состоянию на конец апреля в стране было 950 тысяч безработных, согласно официальным данным. При этом реальная ситуация на рынке труда отражается не в полной мере, так как из-за COVID-19 по всей стране действовал режим нерабочих дней. По распоряжению президента, режим перестал действовать с 12 мая, однако принимать решения о снятии ограничений должны главы регионов.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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