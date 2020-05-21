Правительство предлагает уточнить условия проведения экспериментов по развитию госслужбы

Лидия Мартынова

В законодательстве могут уточнить, что при проведении экспериментов по развитию государственной гражданской службы за чиновниками сохраняются должности и денежное содержание. Такая норма содержится в правительственном законопроекте, который Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 21 мая.

Документ предлагает внести в закон «О государственной гражданской службе РФ» изменения, направленные на создание правовых и организационных условий для проведения экспериментов по развитию государственной гражданской службы. Во-первых, расширяется перечень документов в этой области. В случае принятия законопроекта в список войдут основные направления развития федеральной гражданской службы, определяемые Президентом, и направления гражданской службы субъектов Российской Федерации, которые принимаются региональными законами.

При этом предусматривается возможность проведения экспериментов по совершенствованию гражданской службы как в одном, так и в нескольких государственных органах. А чтобы обеспечить права госслужащих, предусматривается сохранение должности и зарплаты чиновников, участвующих в экспериментах. Тем самым будет усилена их правовая защищённость по сравнению с действующим нормативным правовым регулированием.

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