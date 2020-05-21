"Правовой беспредел": во Львове судья отказался штрафовать нарушителя карантина

Влада Некрасова

Несмотря на то, что Верховная Рада Украины ввела административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина при коронавирусе, некоторые служители Фемиды имеют свое особое мнение на обязательность применения некоторых положений закона.

Такой вывод можно сделать из решения судьи Лычаковского райсуда Львова Сергея Гирича от 7 мая о признании невиновным в совершении административного правонарушения львовянина, на которого полицейские составили протокол за якобы нарушение карантинных норм.

Информация об этом содержится в Едином государственном реестре судебных решений.

В судебном решении говорится, что 7 апреля около 22:40 мужчина находился с двумя лицами у кафе «Violin-coffee», чем нарушил требования п. 5 п. 2 постановления Кабинета министров от 11 марта 2020 года № 211, то есть совершил правонарушение, предусмотренное ст. 44−3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

«Мужчина, на которого был составлен протокол, в суде пояснил, что, действительно, вечером с двумя своими знакомыми стоял у кафе на расстоянии 2 метра друг от друга и разговаривал с ними. Все трое мужчин видели, как рядом проехали два служебных автомобиля полиции и работники пошли на какой-то вызов. Через 15 минут они вернулись, подошли к ним и объяснили, что они нарушают правила карантина и составили на него протокол. Мужчина сказал, что нарушения законодательства не совершал», — говорится в документе.

Судья в обосновании отказа взимать штраф отметил, что место, где стояли эти люди, не является сквером, поскольку его нет в перечне скверов, утвержденном городской властью Львова, а определение полиции того места как сквера на основании того, что «там есть лавочки «, является правовым беспределом.

Также судья отметил, что у полиции нет никаких данных, что мужчина, на которого составили протокол, является вирусоносителем или болен коронавирусной болезнью, а поэтому он не является лицом, которому ограничивается перемещение в соответствии с законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней» из-за реальной опасности заражения окружающих.

Кроме того, судья отметил в постановлении, что конституционные права и свободы человека и гражданина, к которым относится и право свободного перемещения по территории Украины, не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины, а доказательств того, что именно законным способом мужчине ограничено свободное перемещение, полицией не было предоставлено.

Поэтому судья пришел к выводу, «что ссылки работника полиции на наличие в действиях мужчины состава правонарушения, предусмотренного ст.44−3 КоАП, поскольку он нарушил предписание постановления КМУ, которым ему ограничено право перемещения и пребывания в сквере, не основывается на законе».

Также судья в постановлении выразил убеждение, что «Конституция — вечна, а коронавирус — временный» и процитировал на латинском языке выражение австрийского императора Фердинанда I о справедливости, отметив, что согласен с ним: «Fiat justitia et pereat mundus», что в переводе означает «Пусть царит справедливость, если даже от этого погибнет мир».

Напомним, что на Буковине суд отказался наказывать мужчину, находившегося без маски в общественном месте.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Министерстве внутренних дел уточнили положения закона, которым Верховная Рада Украины ввела административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина при коронавирусе. Так, для частных лиц штрафы могут составлять сумму от 17 до 32 тысяч гривен, для должностных лиц — от 34 до 170 тысяч гривен.