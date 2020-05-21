Президент Молдавии: Премьером предложу оставить Кику, если он согласится
Если парламентской оппозиции удастся отправить правительство Молдавии в отставку, президент страны Игорь Додон снова предложит кандидатуру Иона Кику на должность премьера. По словам главы государства, действующий глава кабинета министров, несмотря на критику оппонентов, эффективно справляется с распространением коронавируса и стабилизацией экономики в условиях кризиса.
Молдавский лидер отметил, что пока выступающие за вотум недоверия лидеры блока ACUM (Майя Санду «Действие и солидарность», Андрей Нэстасе «Платформа Достоинство и правда»), партии «Шор» (Илан Шор) и группы Pro Moldova (Андриан Канду) не готовы взять на себя ответственность за формирование нового состава кабинета министров. Он убежден, что за парламентским демаршем стоит отстраненный демократическим путем от власти летом прошлого года бывший лидер Демпартии Владимир Плахотнюк (скрывается в США от обвинения в финансовых и политических преступлениях), который таким образом хочет дестабилизировать ситуацию в республике, вернув себе политическое влияние на происходящее.
Ранее о том, что сегодня у оппозиции пока нет уверенности в том, что она обладает достаточными голосами в законодательном собрании, чтобы инициировать отставку кабинета министров технократов и сформировать новое правящее большинство, говорила и экс-премьер Майя Санду.
ИА Newstes сообщало, что проевропейская парламентская группа Pro Moldova потребовала в срочном порядке заслушать кабмин о мерах, принятых в период чрезвычайного положения (режим действовал из-за пандемии Covid-19 с 17 марта по 15 мая), и их результатах для экономики. Оппозиция планировала услышать в парламенте, почему власти не продлили в стране особый правовой режим ЧП, учитывая, что количество случаев заболевания коронавирусом продолжает расти. По их мнению, «явные провалы в обеспечении общественного здоровья и минимизации экономических последствий в период кризиса» являются основанием для выражения вотума недоверия правительству Иона Кику.
Премьер заявил, что не собирается отчитываться за свои действия перед теми, кто разворовал страну.