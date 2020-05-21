Президент Молдавии: Премьером предложу оставить Кику, если он согласится

Алексей Вольцев

Если парламентской оппозиции удастся отправить правительство Молдавии в отставку, президент страны Игорь Додон снова предложит кандидатуру Иона Кику на должность премьера. По словам главы государства, действующий глава кабинета министров, несмотря на критику оппонентов, эффективно справляется с распространением коронавируса и стабилизацией экономики в условиях кризиса.

«Думаю, что хорошим кандидатом в случае, если правительство падет, является господин Кику. До тех пор пока у нас нет другой коалиции и 51 подписи за другого кандидата, в качестве президента могу снова предложить господина Кику. Именно так я, возможно, и поступлю. Посмотрим, если он согласится. Он сейчас является премьером со всеми необходимыми полномочиями, и дай бог, чтобы так и было следующие три года — до окончания действия мандата нынешнего парламента», — заявил Додон.

Молдавский лидер отметил, что пока выступающие за вотум недоверия лидеры блока ACUM (Майя Санду «Действие и солидарность», Андрей Нэстасе «Платформа Достоинство и правда»), партии «Шор» (Илан Шор) и группы Pro Moldova (Андриан Канду) не готовы взять на себя ответственность за формирование нового состава кабинета министров. Он убежден, что за парламентским демаршем стоит отстраненный демократическим путем от власти летом прошлого года бывший лидер Демпартии Владимир Плахотнюк (скрывается в США от обвинения в финансовых и политических преступлениях), который таким образом хочет дестабилизировать ситуацию в республике, вернув себе политическое влияние на происходящее.

«Пусть Санду, Нэстасе, Шор и Канду возьмут ответственность за создание коалиции, пусть подпишутся за кандидата и представят его президенту, а мы посмотрим. Они готовы взять ответственность за такую коалицию перед избирателями — создать коалицию с дьяволом, чтобы помочь Плахотнюку?» — сказал Игорь Додон.

Ранее о том, что сегодня у оппозиции пока нет уверенности в том, что она обладает достаточными голосами в законодательном собрании, чтобы инициировать отставку кабинета министров технократов и сформировать новое правящее большинство, говорила и экс-премьер Майя Санду.

«Мы рассматриваем возможность увольнения этого правительства и назначения другого, однако отставка правительства может быть произведена, когда у нас будет твердая уверенность в назначении другого правительства», — уточнила лидер ПДС.

ИА Newstes сообщало, что проевропейская парламентская группа Pro Moldova потребовала в срочном порядке заслушать кабмин о мерах, принятых в период чрезвычайного положения (режим действовал из-за пандемии Covid-19 с 17 марта по 15 мая), и их результатах для экономики. Оппозиция планировала услышать в парламенте, почему власти не продлили в стране особый правовой режим ЧП, учитывая, что количество случаев заболевания коронавирусом продолжает расти. По их мнению, «явные провалы в обеспечении общественного здоровья и минимизации экономических последствий в период кризиса» являются основанием для выражения вотума недоверия правительству Иона Кику.

Премьер заявил, что не собирается отчитываться за свои действия перед теми, кто разворовал страну.

«Молдавии удалось не допустить блокирования системы здравоохранения, как в других странах. Мы продолжаем входить в список стран с самым низким процентом смертности от коронавируса, а экономика государства верными шагами выходит из кризиса», — добавил Ион Кику.