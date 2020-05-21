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Приангарье увеличило расходы на борьбу с коронавирусом

Приангарье увеличило расходы на борьбу с коронавирусом
В бюджет Иркутской области внесены уточнения в связи увеличением финансирования ряда приоритетных направлений, в частности, связанных с предотвращением распространения коронавируса и ликвидацией последствий наводнения 2019 года, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

В Иркутской области приняты уточнения в бюджет на 2020-2022 годы, внесенные в региональный парламент врио губернатора Приангарья Игорем Кобзевым.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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