Приангарье увеличило расходы на борьбу с коронавирусом

Лидия Мартынова

В бюджет Иркутской области внесены уточнения в связи увеличением финансирования ряда приоритетных направлений, в частности, связанных с предотвращением распространения коронавируса и ликвидацией последствий наводнения 2019 года, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

В Иркутской области приняты уточнения в бюджет на 2020-2022 годы, внесенные в региональный парламент врио губернатора Приангарья Игорем Кобзевым.