Приватбанк направит в госбюджет 75% прибыли за 2019 год

Влада Некрасова

Кабинет министров утвердил распределение прибыли государственного Приватбанка за 2019 год. На выплату дивидендов в государственный бюджет будет направлено 24,457 млрд грн (75%). Такое распоряжение правительство одобрило без обсуждения в среду.Кроме того, на покрытие убытков банка прошлых лет будет напралено 6,522 млрд грн (20%), в резервный фонд – 1,630 млрд грн (5%).Напоним, что в конце апреля Кабмин утвердил норматив отчисления части прибыли госпредприятий в госбюджет для Приватбанка на уровне 75%.Согласно данным Нацбанка, Приватбанк на 1 января 2020 года по размеру общих активов (552,058 млрд грн) занимал первое место среди 75 действовавших банков в стране.