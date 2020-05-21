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Приватбанк направит в госбюджет 75% прибыли за 2019 год

Приватбанк направит в госбюджет 75% прибыли за 2019 год
Кабинет министров утвердил распределение прибыли государственного Приватбанка за 2019 год. На выплату дивидендов в государственный бюджет будет направлено 24,457 млрд грн (75%). Такое распоряжение правительство одобрило без обсуждения в среду.

Кроме того, на покрытие убытков банка прошлых лет будет напралено 6,522 млрд грн (20%), в резервный фонд – 1,630 млрд грн (5%).
Напоним, что в конце апреля Кабмин утвердил норматив отчисления части прибыли госпредприятий в госбюджет для Приватбанка на уровне 75%.

Согласно данным Нацбанка, Приватбанк на 1 января 2020 года по размеру общих активов (552,058 млрд грн) занимал первое место среди 75 действовавших банков в стране.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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